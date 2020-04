Pescadores artesanales de Chorrillos afectados por aislamiento social obligatorio

Los pescadores artesanales de Chorrillos también se han visto afectados laboral y económicamente por el estado de emergencia y aislamiento social obligatorio dispuesto por el Gobierno, para frenar la propagación del coronavirus en el país.

“La PNP no nos deja bajar, no deja bajar a los vehículos para hacer cambio de parejo de pesca, para bajar el combustible, para bajar el personal. No tenemos transporte para desembarcar y traer nuestros productos. Si no tenemos la alternativa de venderle al restaurante, entonces tenemos la alternativa del público y el público tampoco baja porque no los dejan bajar y por temor”, expresó un pescador.

Asimismo, denunciaron estar desahuciados por las autoridades, pues no han sido incluidos para el bono extraordinario que está entregando el Estado a las familias vulnerables y trabajadores independientes.

De igual manera aseguraron estar listos para trabajar y cumplir con todos los protocolos de sanidad, en los que se viene incidiendo para evitar el contagio del COVID-19. Por tal motivo, hicieron un llamado al Ministerio de la Producción, a fin de que les brinde alguna solución.