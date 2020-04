Vecinos agreden a joven por sacar a su mascota a hacer sus necesidades

Una joven fue agredida por sus vecinos en el distrito de San Miguel, cuando sacaba a su mascota a hacer sus necesidades. Se trata de Alanis Figueroa, quien asegura que recibió agresiones verbales y físicas de parte de sus vecinos de los condominio Parques de la Huaca. Ella asegura que lo único que hizo fue sacar a su perro al frente de su casa para que haga sus necesidades, hecho que está permitido según el anuncio del Ministro del Interior Carlos Morán.

Según otros vecinos, también denuncian que sufren constantes agresiones. “El gobierno ha indicado que se puede sacar a las mascotas 5 minutos frente a la casa. El día domingo salí y no pude avanzar más porque los objetos que nos caían eran demasiados, nos da miedo que puedan lastimar a nuestras mascotas que puedan tirarles piedras o un objeto que les haga daño” señaló Paola Aijar vecina del condominio.

Se dio a conocer que los problemas iniciaron cuando la Municipalidad de San Miguel llegó anunciado que las mascotas son portadoras del coronavirus. Sin embargo, de acuerdo al veterinario Rodrigo Rondón, la afirmación hecha por funcionarios de la municipalidad no es correcta ya que asegura que los perros y los gatos no transmiten la enfermedad y no son reservorios del COVID-19.