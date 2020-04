¿La venta de comida preparada debería seguir a pesar pandemia por COVID-19?

El gobierno del presidente Martín Vizcarra dispuso una serie de medidas a fin de frenar la propagación del coronavirus en el país, entre las que está la suspensión de ingreso a restaurantes y otros centros de consumo de alimentos, para evitar la aglomeración de personas.

Por ese motivo, un equipo de Panamericana Televisión visitó diversos establecimientos, donde se pudo constatar la venta de comida preparada. Sin embargo, ¿debería seguir la compra de estos productos en plena crisis sanitaria?

“El expendio de comida que está dentro de la norma de la cuarentena, no está permitido porque necesitamos saber, desde el punto de vista de los lineamientos sanitarios la forma correcta de eso”, señaló Luis Ramos, médico infectólogo, tropicalista y especialista en COVID-19.

Asimismo, señaló que la venta de comida de preparada es un potencial foco de contagio, debido a que podrían haber personas asintomáticas que manipulen estos alimentos y este podría llegar a la mesa de su casa.

“Si la persona está asintomática o no tiene síntomas, igual lleva el virus con él y no si no tiene las medidas correspondientes, entonces vamos a contaminar esa comida tomando en cuenta que no todos los lugares cumplen con estos criterios”, detalló el especialista.