Covid-19: Roberto Chiabra señala que los militares no deberían salir con armas a las calles

Debido a que un soldado de 18 años se disparara involuntariamente cuando intervenía a dos jóvenes en San Juan de Lurigancho, el exministro de Defensa, Roberto Chiabra, se pronunció al respecto y señaló que los militares no deberían salir con armas a patrullar a las calles.

Mediante una videollamada con nuestro reportero, el exministro de Defensa afirmó : "yo soy partidario y lo hecho dicho repetidas veces que el personal militar, en primer lugar no debe estar armado durante el día, porque acá no se busca disuadir a la gente con armas, sino persuadir y convencer que la gente no salga de sus casas para poder combatir el virus"

En ese sentido, el General Chiabra agregó que la policía debe ser el único que tenga contacto directo con la población porque los militares convocados no se encuentran capacitados. Estos últimos deberían ser preparados por una semana o 10 días en un entrenamiento relacionado a la emergencia del coronavirus y no a una situación de guerra, finalizó el exministro.