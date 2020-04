¿Cómo actuar ante un caso sospechoso de Covid-19 en la calle?

En las últimas semanas, en nuestra capital, se observó casos de personas desmayadas en la calle, y que no eran auxiliadas por transeúntes, serenos ni policías, por temor a que estén infectadas con el coronavirus.

Incluso, estas personas tenían que pasar varios minutos en el suelo hasta que llegue una ambulancia que los traslade a un centro de médico para que reciba la atención debida.

Al respecto, el especialista Ciro Maguiña, señala que el miedo es entendible, pero si usamos máscara y guantes, y el paciente no nos ha tosido ni hemos tenido contacto con sus secreciones no hay peligro.