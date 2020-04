Empresas aplican “suspensión perfecta” para evitar pagar sueldos

El café restaurante “La Bonbonniere”, de la reconocida chef Marisa Guiulfo, se acogió a la “suspensión perfecta de labores”, por lo que sus empleados no trabajarán por 90 días y no se les pagará sus sueldos. Una decisión que ha generado polémica.



Para algunos expertos, la medida, que también están aplicando otras empresas del país ante la situación de emergencia que vivimos, es legal ya que la norma así lo señala, no se está despidiendo a los trabajadores.



Pero apuntan que la decisión contrasta con lo anunciado por el gobierno, que señala que las personas que no pueden trabajar durante el periodo de emergencia sanitaria que vivimos, gozarán de una licencia temporal pero con goce de haber.