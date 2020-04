Reservistas llegan a escuela militar de Chorrillos

Pese a que el llamado es obligatorio, los reservistas recién licenciados llegaron a la escuela militar de Chorrillos con gran entusiasmo y animados por apoyar con el cumplimiento del Estado de Emergencia, para así redoblar fuerzas contra el avance del coronavirus.

Desde las primeras horas de la mañana, los reservistas licenciados en el 2020 fueron los primeros que llegaron por ser la promoción más joven. En ese sentido, este grupo recién graduado no tendría ningún problema en reintegrarse al ejército. Por ese motivo, mucho de ellos se sintieron felices por haber vuelto a la filas.

No obstante, para algunos otros jóvenes valerosos no ha sido sencillo regresar a vestir el uniforme nuevamente. Esto se debe a que se encontraban realizando otras actividades, pero ante el llamado obligatorio han tenido que interrumpirlas.

"Estaba cursando en la UPC mi primer ciclo de psicología pero por motivos de que me han hecho el llamamiento lo he dejado y he paralizado mis clases para venir" confesó una de las reservistas.

Por su parte, otro de los jóvenes reveló que trabajaba en una tienda de muebles para poder sobrevivir debido a que la situación está difícil, pero ante el llamamiento tuvo que reintegrarse.

En tanto, se debe tener en cuenta que el llamado obligatorio al servicio activo es para los licenciados de los años 2018, 2019 y Febrero 2020 y su inasistencia se sanciona con el pago de una UIT, es decir, 4200 soles.