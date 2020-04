Confiep y MML entregan Bono Perú Unido a comerciantes y ambulantes empadronados

Debido al estado de emergencia que se encuentra el país, miles de comerciantes se encuentran perjudicados por la falta de ingresos que implica las importantes medidas dispuestas a causa del coronavirus. Por ese motivo, la Confiep y MML entregaron el Bono Perú Unido a comerciantes y ambulantes empadronados.

Por su parte, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, afirma que son alrededor de 500 familias que se encuentran beneficiadas para que puedan acceder a cobrar este subsidio de 380 soles.

Asimismo, en representación de la Confiep, Cayetana Aljovín, aseguró que el bono es único y exclusivo para aquellos que no recibieron el monto del Ejecutivo.

"Lo que hemos hecho es cruzar la base de datos con los beneficiarios del bono del estado. La idea es que no haya duplicidad para que así el dinero llegue a personas que no lo están recibiendo", sostuvo Cayetana Aljovín .

Además, se dio a conocer que los cobros del dinero con el fin de evitar aglomeraciones se puede acceder mediante la plataforma BIM, una billetera móvil respaldada por más de 30 instituciones financieras y que se puede descargar desde Play Store o el App Store del celular. En tanto, aquellos comerciantes que deseen conocer si son beneficiados por el Bono Perú Unido pueden ingresar a www.confiep.gob.pe y verificarlo con su Dni.