San Borja: delincuentes bloquearon ranura de cajero para robar en pleno estado de emergencia

La delincuencia no descansa ni en estado de emergencia. En el distrito de San Borja unos malhechores colocaron un dispositivo para bloquear la salida de billetes un cajero automático, ubicado a la altura de la cuadra 22 de la avenida Aviación.

El hecho fue descubierto por un colega de esta casa televisora, quien acudió a la entidad bancaria para retirar dinero, sin embargo, el mismo nunca salió por la ranura.

“Extraigo mi tarjeta y suena el pitillo (…). Total que me acerco, puedo visualizar y no había nada, absolutamente nada. No estaban los billetes, no los olvidé, no habían salido”, narró la víctima.

Asimismo contó sobre la extraña presencia de unos sujetos que transitaban cerca al lugar en actitud sospechosa. "Yo sabía que estaba al 100% seguro que eran ellos. Acá no había nadie. Solamente estaban los señores con la bicicleta, con las características que le di al policía, que vestían polo blanco y pantalón negro y bicicleta”, señaló.

Tras lo ocurrido, recibió la ayuda de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes retiraron el objeto, mientras que los individuos desaparecieron. Sin embargo, las cámaras de seguridad de la zona los habrían captado.