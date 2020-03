Callao: Sujeto es obligado a correr alrededor de patrullero

Desde hace una semana, la ordén de inamovilidad social obligatoria dispuesta por el coronavirus continúa encontrando a personas que incumplen las normas anunciadas por el presidente Martín Vizcarra. Esta vez, la policía obligó a un hombre a correr alrededor del patrullero, como castigo por infringir el toque de queda en el Callao.

El sujeto recibió el escarmiento debido a que no respetó la medida que obliga a permanecer en casa desde las 8 pm hasta las 5 am. Por este motivo, ante la compañía de los vecinos, la policía obligó al hombre a dar vueltas alrededor del vehículo y a gritar en público que no volvería a salir de su casa.

Este peculiar castigo fue aplaudido por lo vecinos, quienes no dudaron en respaldar la acción de los policiales frente a este infractor.