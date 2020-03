Surquillo: limpiaron y fumigaron Mercado N°1 para frenar expansión del coronavirus

El emblemático Mercado N°1 de Surquillo fue limpiado y fumigado, en el marco de las acciones de prevención para evitar la expansión del nuevo coronavirus en el país. Dicha actividad contó con la presencia del alcalde del distrito, Giancarlo Casassa.

“Hoy todos nos hemos puesto la mano al pecho y hemos decidido hacer un trabajo de limpieza. Hemos repartido lejía, se lava todos los pisos (…) y se hace tarde ya, con toda la gente fuera una campaña de fumigación, desinfección de todos los puestos”, expresó,

Asimismo, señaló que estos trabajos se realizarán cada tres días y que con ayuda de la Policía Nacional, monitorearan que los precios no aumenten. “Para que se haga cumplir las normas todos con mascarillas, en orden, con tranquilidad, sin especulaciones, sin que se genere ningún problema en este mercado”, detalló el burgomaestre.

En ese marco, las autoridades municipales de San Juan de Lurigancho, también procedieron a ejecutar labores de limpieza, fiscalización de precios y control de aforo en el mercado 10 de Octubre.

“Queremos derrotar la pandemia lavando los mercados. Me he reunido con los dirigentes y he sido muy claro, nadie se aprovecha de los derechos de la población, precio justo”, señaló Alex Gonzáles, alcalde del distrito.