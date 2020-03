Arequipeños pernoctaran en las afueras del Aeropuerto Jorge Chávez

Decenas de ciudadanos se encuentran a las afueras del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, aseguran que ante la falta de solución por parte de las autoridades competentes ellos decidieron pernoctar a las afueras del terminal aéreo.

“Nosotros somos un grupo de arequipeños que hemos sido burlados por este gobierno. Las autoridades de INDECI nos prometieron una solución pero no han cumplido. Somos más de 123 ciudadanos de Arequipa que no tenemos familiares en Lima, ni hospedaje donde pasar la noche, no contamos con alimentos y no tenemos los recursos para continuar en Lima, por eso hemos decidido quedarnos a dormir aquí. Anoche viajamos hacía Arequipa pero el vuelo regresó por el mal tiempo“ afirmó uno de los pasajeros.

Una ciudadana asmática denunció que no recibió la atención pertinente de las autoridades dentro del Aeropuerto, por ello decide salir para medicarse y cumplir con su tratamiento, pero al regresar el Aeropuerto ya había cerrado y no la dejaron ingresar. Ella se encuentra con su pequeña hija quien está presentando dólares por el cálculo renal y le tocará dormir en el piso exponiéndose a una serie de enfermedades al igual que los demás niños que se encuentran en el lugar.

Los pasajeros se sienten burlados por las autoridades, manifiestan que estas los envían de una puerta a otra y no presentan una solución inmediata.