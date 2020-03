¿Cómo podrán acceder a bono de S/ 380 las personas que forman parte de la población vulnerable?

El estado de emergencia anunciado por el Ejecutivo para frenar la propagación del COVID-19, generará pérdidas económicas y afectará especialmente a las personas que forman parte de la población vulnerable.

Por tal motivo, el Gobierno señaló que estas familias recibirán un bono excepcional de 380 soles para apoyarlos económicamente durante la cuarentena.

Sin embargo, ¿cómo podrán acceder a dicho monto? Pues este martes la ministra de de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna, detalló sobre el mecanismo que implementarán.

“Le ruego paciencia a la población. Vamos a sacar una plataforma donde unos van a poner su DNI, vas a ver si accede al bono y donde va a cobrar y todo es online porque estamos hablando de zonas urbanas. Esta transferencia es básicamente para hogares pobres y pobres extremos en zonas urbanas”, detalló.

Asimismo, la titular de esta cartera informó sobre cómo están haciendo para identificar a estas personas. “Es un sistema que identifica a los hogares pobres y pobres extremos en función de una serie de variables. Si yo por ejemplo paso mi DNI por el sistema, inmediatamente el sistema lo va a cruzar con la planilla del Estado, me va ubicar y a vas a ver que yo tengo un umbral más alto. Vas a ver que yo tengo más ingresos e inmediatamente me va a declarar no pobre, pero hay mucha gente de nuestra población que no está en ninguna base de datos. Lo que voy hacer es visitarlos a sus casas y en una serie de variables como luz, agua, tenencia de bienes, etc; voy a definir si es pobre o pobre extremo”, aseguró.