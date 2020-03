Taxis por aplicativos no operaran durante estado de emergencia por coronavirus

Tras el estado de emergencia que se encuentra el país por el Covid-19, la Autoridad Autonóma de Tranporte Urbano (ATU) recalcó que los taxis por aplicativo no están habilitados para que estén brindando servicio de transporte público.

Según el director de operaciones del ATU, Iván Villegas Flores, los taxis por aplicativos no pueden operar porque no tienen permiso por parte de la autoridad, lo que significa que están excluidos y no deben circular por la ciudad. Asimismo, las mototaxis y motolineales tampoco pueden transitar, salvo que sean usado para el servicio de delivery cuando se trate para traslado de medicamentos.

En tanto, los únicos medios de transporte público que pueden transitar en la ciudad son el Metro de Lima, los corredores complementarios, el Metropolitano, los servicios alimentadores y los taxis formales.