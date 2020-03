Policías y militares exigen a los ciudadanos acatar aislamiento

Pese al decreto de emergencia nacional declarado por el presidente de la república, Martín Vizcarra, las personas hicieron caso omiso al aislamiento social, salieron a las calles y plazas de Lima sin entender el riesgo al que se exponen y exponen a otros tras incumplir las medidas anunciadas.

“Si ustedes no toman conciencia el virus se va a propagar, se requiere de su colaboración, son 15 días señores, son 15 días que se les pide que se queden en su domicilio” es el llamado de decenas de policías y militares para que muchos peatones retornen a sus casas y acaten con la medida extraordinaria.

No hay advertencia que valga, muchos ciudadanos burlan la norma. En la plaza San Martín, las personas -incluso con niños- se paseaban como si se tratará de un día normal, no temen contraer el coronavirus, para ellos no existe aislamiento social, incluso algunos aseguraron que es mejor morir contagiado que morir de hambre.

Hasta el momento no se registran arrestos de personas, pero la advertencia está dada, ciudadano que no cumpla con el aislamiento social será intervenido y llevado a la comisaría más cercana. Es importante cumplir con responsabilidad las medidas del estado de emergencia para frenar la propagación del COVID-19 en el país.