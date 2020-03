Coronavirus en Perú: pequeños empresarios afectados por cierre temporal de Gamarra

“Nos afecta a todos nosotros los microempresarios. No sé cómo voy hacer con los préstamos y no solo tengo este negocio, tengo otro y también ya tuve que cerrar”, expresó uno de los afectados.

A través de su página de Facebook, la Municipalidad de La Victoria, anunció el cierre temporal por 15 días del Emporio Comercial de Gamarra, tras la declaración de Estado de emergencia nacional anunciada por el presidente Martín Vizcarra.

Entre los afectados por esta medida para evitar la propagación del COVID-19, se encuentran los pequeños empresarios, quienes temen no sobrevivir a las pérdidas económicas.

“Nos afecta a todos nosotros los microempresarios. No sé cómo voy hacer con los préstamos y no solo tengo este negocio, tengo otro y también ya tuve que cerrar”, expresó uno de los tantos pequeños empresarios que laboran en Gamarra.

Una situación más crítica es la que vive otro señor, quien trabaja arduamente sin descansar feriados. “Sobre todo eso también, el alquiler porque también es alquilado el local y el dueño no perdona así trabajes o no trabajes tienes que pagar no más. Por ejemplo tenemos mercadería que son a crédito, nos dejan, pagamos y así trabajamos”, señaló.