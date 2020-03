Coronavirus en Perú: Poca afluencia de pasajeros en buses de corredor azul

Tras evidenciar de que cada día continúa aparaciendo un nuevo contagio de coronavirus en nuestro país, algunas personas han tomado ciertas precauciones para no utilizar el transporte público.

Pese a que es un lugar de gran aglomeración de personas, en estos días no está teniendo esa asistencia. La razón que señalan las personas se debe al miedo de exponerse a un posible contagio del virus.

" Es por el problema del coronavirus, hay mucha gente que no quiere tomar carro y me incluyo (...) por ejemplo en la mañana tomé uno y habían muchas personas que no toman conciencia de la limpieza", contó una vecina a nuestras cámaras.

Por este motivo, los medios de transporte como el Corredor Azul y el Metropolitano presentan pocos pasajeros en sus viajes.