Coronavirus en Perú: personas con discapacidad y diabéticos en riesgo de contraer esta enfermedad

La presencia del coronavirus en el país es una realidad que fue confirmada hace menos de una semana y hasta la fecha, según reportes del Ministerio de Salud, ha ascendió a 15 pacientes contagiados.

Aunque se habla de personas de la tercera edad, quienes presentan alto riesgo de contraer esta enfermedad, en similar situación están los ciudadanos que tienen algún tipo de limitación.

“Las personas con discapacidad son las que están más frecuentemente tocando las paredes, las barandas y son las mismas personas en silla de ruedas al transmitir su movilidad en silla está en contacto permanente con el piso, donde escupe la gente y voluntariamente te llevas las manos a los ojos, la nariz o boca, es una forma de transmisión”, detalló el doctor Carlos Merino de Lama, expresidente del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad.

Asimismo, cuestionó que las autoridades no hayan mencionado las medidas que adoptaran para salvaguardar a esta población de riesgo. “Esperemos que las tomen pero hasta el momento es lamentable decir que no porque incluso hemos escuchado conferencias de prensa donde no se ha mencionado a esta población y esperemos que de los 100 millones que están transfiriendo para salud, para educación, estos sean invertidos en asistencia técnica, en implementación del lenguaje, de la comunicación”, expresó.

En este listado también figuran los pacientes que presentan ciertas enfermedades como los diabéticos, hipertensos, insuficiencia renal o las personas que toman medicamentos que bajan sus defensas.

“Gente que tiene enfermedades pulmonares, crónicas posiblemente por haber sido fumadores, mujeres embarazadas, obesos mórbidos, la lista es amplia”, indicó el especialista.