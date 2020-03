Joven asegura que no fue él quien amenazó a sereno de la Molina

Luego de ser señalado como el culpable del agravio contra el sereno de la Molina, Danial Habibi salió al frente y rechazó ser el protagonista de esa disgustada frase.

Según Habibi, el agravio no salió de su boca porque no es un comentario que le parece. Además, intentó no opinar respecto a la frase porque no fue dicha por él.

No obstante, la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Molina respaldaron al personal de serenazgo y evitaron pronunciarse sobre el mal trato que habría recibido el joven por parte del sereno.