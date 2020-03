Puente Piedra: hombre golpea y provoca desmayo de mujer porque no quería pagar deuda

Un nuevo caso de violencia contra la mujer se registró en la capital, estaba vez en la urbanización Augusto Bedoya, en el distrito de Puente Piedra, donde una fémina identificada como Celestina Ramos Blas se desmayó tras ser golpeada por su vecino llamado Marcial Sifuentes Jaimes.

Según denunció la agraviada, el motivo de la pelea que sostuvieron fue porque este sujeto le debe 1800 soles que sacó de una financiera a su nombre.

“Yo le decía que pague la cuenta y siempre me decía que no tenía plata. Entonces yo le digo que me fui al BCP a solicitar un préstamo, que limpie la deuda que él tiene para yo poder arreglar mi casa. En una de esas todo conchudo me dice: ‘¿Acaso te he dicho que me des, que sabes del banco?’ Ahí con la ira que tengo le mando una cacheta. Ahí es donde él me ha devuelto y yo me he caído”, narró Celestina Ramos.

Tras lo ocurrido el sujeto fue detenido por serenos del distrito y trasladado a la comisaría del sector. Sin embargo, horas después fue liberado a pesar que la víctima colocó la denuncia respectiva, debido a que no provocó lesiones de consideración.

En tanto, un equipo de Panamericana Televisión intentó comunicarse telefónicamente con Sifuentes Jaimes, pero no se logró obtener su versión de los hechos.