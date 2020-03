Jesús María: escolar se convirtió en nueva víctima de la inseguridad ciudadana

Una escolar se convirtió en una nueva víctima de la inseguridad ciudadana. El ocurrió en una calle del distrito de Jesús María, cuando caminaba mirando su celular.

Sin embargo, sería sorprendida por un sujeto que el arrebató el equipo y se fue corriendo. Aunque la agraviada intentó perseguirlo, no logró alcanzarlo, pues huyó a bordo de una motocicleta.

Ante esta situación, Jorge Valenzuela, gerente de Seguridad Ciudadana de la comuna distrital, brindó recomendaciones a los vecinos y transeúntes para evitar ser víctimas de la delincuencia.

“Exhortar a los padres de familia, principalmente que inicia el año escolar para que orienten a los niños en los desplazamientos a sus centros educativos, para que no sean blancos objetivos, para que no se lleven el celular en la mano y que no estén chateando”, expresó.

Como parte de las medidas para frenar la inseguridad, anunció sobre la adquisición e instalación de modernas cámaras de videovigilancia. “Van a sumar a las 158 cámaras que todas en su conjunto van a ser interconectadas con la central de emergencia del 105”, manifestó.