SMP: tres urbanizaciones han sido tomadas por la delincuencia

Las urbanizaciones Fiori, Palao y Los Jardines, en San Martín de Porres, han sido tomadas por la delincuencia y esta situación mantiene en constante zozobra a sus vecinos.

“Demasiados robos. Nos han asaltado a mi hija, mi esposo y mi hijo y a mi hija le intentaron levantar en un carro. Ella se sentó para que no le roben, puse la denuncia y le dijeron que es tentativa, mientras que no roben no pasa nada”, expresó una residente.

Por su parte, otro vecino manifestó sentir esa percepción de inseguridad en el distrito. “En San Martín de Porres ya no hay lugar seguro. (Ocurren) por lo menos unos cinco robos al día, es demasiado”, sostuvo.

Desde la comuna distrital afirmaron que para afrontar esta situación contratarán a más personal para realizar patrullaje. “Estamos captando 100 efectivos para serenazgo, 50 conductores, 16 motociclistas y 24 serenos a pie. Estamos el día de hoy recorriendo, incluso los lugares donde se han instalado 21 cámaras de videovigilancia que serán inauguradas en los próximos días”, señaló José Mata, gerente de Seguridad Ciudadana.