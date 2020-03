La Victoria: ante desabastecimiento empresario de Gamarra puso a la venta mascarillas económicas

El ingenio de los peruanos no tiene límites y es que ante el desabastecimiento de mascarillas por la posibilidad de ingreso del coronavirus al país, un empresario de Gamarra ha confeccionado un lote de 5 mil ‘mascarillas populares’, los cuales están hechos de poliéster (75%) y algodón (25%) y al alcance de todos los bolsillos.

“Hay que prevenir desde ya, como lo he hecho para proteger a mi familia. He buscado la N-95, no he encontrado, entonces se me ocurrió la idea, así como yo sufro para encontrarlo voy a buscar una alternativa”, detalló Héctor Rodríguez.

El hombre de negocios detalló que este primer lote, cuyo precio es de dos soles, fue repartido en Trujillo, Chiclayo y Piura. Asimismo, en el distrito limeño de Jesús María y en el jirón Gamarra, entre las cuadras 7,8 y 9, en La Victoria.

Cabe mencionar que estas denominadas ‘mascarillas populares’ no son reemplazables, pues no cuentan con la certificación oficial ni son avaladas por entidades de salud.