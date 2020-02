Surquillo: vecinos piden más seguridad tras hallazgo de joven dopado

Vecinos de la urbanización La Calera de Surquillo se encuentran atemorizados tras el hallazgo de un joven dopado, quien fue abandonado por un grupo de malhechores que llegaron a bordo de un taxi a la zona.



“Un carro sospechoso se baja, el conductor abre la puerta del copiloto, pero deja media abierta la puerta. Me pareció raro, pensé que iba a tirar algo una basura o algo así y cuando me doy cuenta empieza grabar y me doy cuenta que arroja a una persona”, narró un testigo.

Asimismo, los vecinos de esta zona manifestaron sentirse atemorizados por la delincuencia, pues afirman que la seguridad es poca o nula.