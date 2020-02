Villa El Salvador: delincuentes asaltan pizzería por quinta vez

La inseguridad ciudadana parece ganar más terreno en Villa El Salvador. Un local de comida fue el blanco de una banda de delincuentes y es la quinta vez que desatan el terror en una pizzería ubicada cerca al cruce de las avenidas Jorge Chávez con Micaela Bastidas.

En el establecimiento había niños, pero ello no le importó a los delincuentes armados que ingresaron amenazándolos a todos. Incluso uno de ellos no tuvo reparos en apuntar con un arma a un padre de familia que cargaba a su pequeña. En las otras mesas los comensales levantan las manos para que no disparen.

Uno de los hampones ingresó hasta la caja y se llevó todo el dinero. En esta oportunidad la encargada del local no tuvo tiempo ni de presionar el botón de auxilio que han tenido que instalar por los constantes atracos en la zona y solo atinó a encerrarse con su compañera en el baño.

El asalto duró poco más de un minuto, se llevaron celulares y el dinero de los comensales, además de 500 soles de la caja. Tras cometer el robo salieron corriendo hacia una calle donde al parecer los esperaba un vehículo con el que habrían fugado de la zona.