Caso Solsiret Rodríguez: el escalofriante testimonio de la principal sospechosa

Las autoridades señalaron que fue muy difícil lograr la confesión de Andrea Aguirre, quien es la principal sospechosa por el asesinato de Solsiret Rodríguez Aybar, sin embargo, pudieron obtenerla.

''Empezamos a discutir fuertemente hasta llegar a las manos. En esos momentos forcejeamos y ella cayó al oiso golpeándose. Pensé que solo se había lesionado, pero al tocarla me di cuenta que estaba muerta'', sostuvo Aguirre.

''Cuando llegó Kevin Villanueva le conté lo sucedid, le dije que Solsiret tocaba la puerta insistente, cuando le abrí me jaló del brazo y cuando jalé mi brazo ella se resbaló y cayó en el baño'', agregó.

''Vi que el entró al cuarto y cuando salió me dijo que que me calme, que ya no llore. A los cinco minutos se dirigió a la cocina, cuando salió vi que tenia un cuchillo, se encerró en el cuarto y salió luego de dos horas. Se habia cambiado de ropa, me dijo que no entre al cuarto, le pregunté que había hecho y me dijo que la había cortado una parte'', expresó.

Finalmente, Andrea Aguirre dijo que al día siguiente del asesinato observó una bolsa grande en un ropero y dentro de ella se encontraba el cuerpo de Solsiret.