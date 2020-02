El testimonio de la fiscalizadora municipal agredida durante operativo en Gamarra

Lisbeth Palomino Peña es una trabajadora municipal que fue atacada salvajemente durante un operativo de fiscalización llevado a cabo en Gamarra.

La fiscalizadora habló en exclusiva con 24 Horas y contó que ''estaba protegiendo una de las patrullas porque golpeaban la parte de las ventanas'', aseguró.

Asimismo, Palomino Peña asegura que una comerciante extranjera la tiró al suelo y luego la golpeó brutalmente. ''La señorita me golpeó en la parte la cabeza (...) Me comenzó a tirar patadas y puñetes y me siguió golpeando'', agregó.