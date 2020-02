VMT: joven denuncia que sujeto la acosa desde que tiene 14 años

Una joven estudiante de fotografía viene siendo acosada desde temprana edad por un sujeto que responde al nombre de Pedro Jesús Rodríguez Paez, quien además genera temor entre sus vecinos de Villa María del Triunfo con sus violentos ataques.

“Siempre para en su ventana. Me ha acosado desde que tenía 14 años, me seguía cuando iba a la tienda, me perseguía. Le tengo miedo”, señaló la víctima.

Asimismo, denunció la falta de apoyo por parte de las autoridades. "(A) la policía yo fui y me dicen que si él vuelve a hacer algo más recién tengo que ir, pero tengo miedo que la próxima vez no sean mensajes sino que se dirija hacia mí y me haga algo”, expresó.

El sujeto no solo se ha visto inmerso en acoso, sino también hace pocos días atacó sin motivo y con un cuchillo en la mano a los trabajadores de una barbería.

Además, esta persona ha sido detenida en reiteradas oportunidades, sin embargo, siempre sale en libertad. Por su parte, la joven víctima de acoso espera que las autoridades tomen cartas en el asunto.