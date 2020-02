Abuela evitó el secuestro de su nieta de 4 años en Breña

Una abuela logró evitar el secuestro de su nieto de 4 años de la puerta de su quinta, ubicada en la cuadra 12 del jirón Jorge Chávez, en el distrito de Breña.

“Estoy entrando por acá y siento que me lo jalan. Yo pensé que alguien me estaba haciendo una broma, yo volteo y prácticamente la cara del hombre lo tenía acá y me asusté”, narró.

A pesar del temor que sentía, nunca soltó a su nieto. Durante el forcejeo un vecino que salió y se percató de los ocurrido gritó, logrando llamar la atención de otros residentes que salieron en auxilio de las víctimas.

Por su parte, el sujeto identificado como Juan Pablo Castro Carhuanina intentó escapar, pero la reja de la quinta se cerró y pudo ser capturado.

Hasta la zona se hicieron presentes agentes de la Policía Nacional del Perú, quienes lo detuvieron y trasladaron a la comisaría del sector, donde las autoridades confirmaron que este sujeto presenta antecedentes por el delito de robo.