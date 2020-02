Policía uniformado golpea a su pareja porque la encontró conversando con otro sujeto

Un nuevo caso de agresión contra la mujer se registró en Santa Anita. Aunque parezca increíble un policía, quien debería velar por la seguridad de los ciudadanos, agredió brutalmente a su pareja en plena vía pública .

Según RPP, Yordan Torres Rojas bajó de un patrullero y al darse cuenta que su pareja se encontraba estaba conversando con otros sujeto empezó a golpearla hasta dejarla ensangrentada.

“Me empezó a golpear cuando le dije que ya me quería ir. Como no me dejaba ir, me golpeó, me dijo ‘quédate, mie...’ y me quitó mi celular. Me golpeó, me dio un codazo y le dije ‘date cuenta de lo que me estás haciendo’. ‘Todo tú lo provocaste’, me dijo”, relató la víctima, quien prefirió no revelar su identidad.

Tras tomar conocimiento del caso, el Ministerio del Interior informó que la Comisión de Idoneidad de la Policía Nacional se reunirá hoy mismo para definir la drástica sanción que le corresponde al agresor.