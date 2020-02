Independencia: hombre denunció que sujeto que lo desfiguró está libre

Un electricista identificado como Miguel Ángel Paredes denunció que su vecino que responde al nombre de Víctor Sardi y que lo desfiguró, continúa en libertad.

Según informaciones, familiares del agresor habrían acudido a la dependencia policial, donde señalaron que sufría de trastornos psicológicos, por lo que habrían procedido a dejarlo libre.

La agresión se registró en el distrito de Independencia, cuando la víctima estaba regresando de una reunión junto a un amigo y terminó cruzándose con Sardi, conocido en la zona por sus reacciones violentas.

“Al parecer este sujeto escucha que yo le dije a mi amigo que no le intente llamar y viene hacia mí insultándome con groserías y yo le digo ¿qué te pasa si no he hecho nada? Y ahí tenía una botella en la mano, la rompe y de frente me corta la cara. Intenta seguir haciéndome otro corte, pero yo le pongo mis brazos y es ahí donde me quedé acá y me hace otro corte”, narró. Posteriormente el sujeto huiría de la zona, dejándolo ensangrentado.

Un equipo de Panamericana Televisión fue en búsqueda de Sardi para obtener su versión de los hechos, sin embargo, no se lo encontró. En tango, familiares del afectado exigieron la sanción respectiva contra esta persona.