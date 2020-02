Peruvian Airlines deberá devolver dinero de viajes cancelados

En octubre del año pasado, cientos de ciudadanos quedaron varados en el aeropuerto Jorge chávez luego que la aerolínea Peruvian Airlines cancelara todos sus vuelos de manera repentina. Una medida que le costará casi 4 millones de soles, tras la sanción en primera instancia que Indecopi impuso contra la empresa.

Según informaron, la cancelación de los vuelos se dio debido a un embargo millonario por parte de la Sunat a la aérolinea por no pagar impuestos. Ahora la empresa deberá devolver el dinero a todos los pasajeros afectados y elaborar una relación completa de la afectación.

La sanción es por no brindar medidas de protección y no informar correctamente a los usuarios. En muchos casos los afectados tenían viajes impostergables. Cabe resaltar que actualmente Peruvian Airlines no está impedida de realizar sus obligaciones regularmente.