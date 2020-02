Detenida agredió a mujer policía en la puerta de la comisaría de Miraflores

Una joven en evidente estado de ebriedad agredió con total desenfreno a una suboficial en la puerta de la comisaría de Miraflores. Gracias a las cámaras, se pudo registrar cómo Elizabeth Rivera tomó des los cabellos de la mujer policía y la arrastró en el piso de entrada de la dependencia policial.

Pese al intento de algunos agentes por detenerla, la joven no dejó de insultar y amenazar a la suboficial. "Yo no me voy a olvidar de tu cara, no sabes quién soy", se le escucha decir.

Aunque estaba enmarrocada, Elizabeth Rivera gritaba a cualquier policía que intentaba calmarla. Mientras los otros agentes intentaban calmar la situación, otro intervenido quiso emular la reprochable actitud de la primera joven.

Todo este hecho inició cuando Rivera y su pareja Alejandro Roa fueron intervenidos en la avenida Larco. Según Rolando Valderrama, coronel PNP, ambos serán investigados por el delito de violencia y resistencia a la autoridad.