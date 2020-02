VMT: sujeto con presuntas alteraciones mentales intentó atacar a trabajadores de barbería

Según manifestó uno de los agraviados, este sujeto inicialmente discutió con un vendedor de periódicos. "Se la agarra conmigo. Me dice: 'Tú ¿qué me miras?'", detalló.

Un sujeto que responde al nombre de Pedro Rodríguez Paez, quien presentaría alteraciones mentales, intentó atacar a los trabajadores de una barbería ubicada en la quinta cuadra de la avenida José Carlos Mariátegui, en el distrito de Villa María del Triunfo.

Según manifestó uno de los agraviados, esta persona inicialmente discutió con un vendedor de periódicos. "Se la agarra conmigo. Me dice: 'Tú ¿qué me miras?' No le respondo nada, pensé que era una persona loca que estaba drogada. Viene con un cuchillo, se me acerca a mí, intenta hacer un movimiento con el cuchillo. Yo me echo para atrás y me raspa las manos por evadir", sostuvo.

El atacante no contento con ello regresaría al local. Sin embargo, lograría ser reducido por los trabajadores de la barbería.

Posteriormente Rodríguez Paez fue llevado a la comisaría del sector. Por su parte, vecinos de la zona han solicitado a las autoridades que no lo dejen suelto para evitar alguna tragedia.