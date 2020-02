SMP: avenida José Granda convertida en la zona preferida por delincuentes para robar

“Ya es consecutivo. A mí me ha pasado que han ingresado delincuentes y felizmente tuve que esconder mi celular y tuve tiempo porque sino me hubiesen robado todas mis cosas", relató una pasajera.

Varias cuadras de la avenida José Granda en el distrito de San Martín de Porres, se han convertido en la zona preferida de los delincuentes para perpetrar robos a unidades de transporte público.

Durante un recorrido por esta importante arteria vial, un equipo de Panamericana TV, pudo conocer que varios conductores y pasajeros han sido víctimas de la delincuencia.

“Ya es consecutivo. A mí me ha pasado que han ingresado delincuentes y felizmente tuve que esconder mi celular y tuve tiempo porque sino me hubiesen robado todas mis cosas. La gente grita pero los policías brillan por su ausencia. Uno no tiene chance ni a pestañear”, relató una usuaria de transporte público.

Uno de los casos más recientes casos ocurrió contra una cúster, donde malhechores armados hicieron su ingreso para adueñarse de las pertenencias de los presentes e inclusive trataron de secuestrar a una mujer, quien gracias a sus gritos alertó a la Policía Nacional. Si bien los agentes lograrían ahuyentarlos, no pudieron capturarlos.