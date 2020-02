SJM: forcejeo entre dueño de arma y hampón provocó salida de bala que causó muerte de pasajero

El forcejeo entre Atialano Ruiz Vera y uno de los hampones que intentaron asaltar un bus de transporte público que circulaba por San Juan de Miraflores, para evitar que le quiten su arma de fuego, provocó la salida de bala que acabó con la vida del pasajero Juan Quezada.

Por su parte, Fausto del Castillo, director de la Asociación Nacional de Usuarios Responsables de Armas, esta persona sí tendría un grado de responsabilidad tras la muerte de este hombre.

“Una negligencia tremenda del tipo que tiene un arma de fuego. Si no tienes entrenamiento, si te vas a enfrascar en una pelea física teniendo el arma de fuego es mejor que no saques tu arma a la calle porque no sabes lo que estás haciendo. No puedes forcejear. Justamente en este forcejeo es que una tercera persona ha salido dañada”, expresó.

En tanto familiares de la víctima mortal no solo exigieron justicia y que todos los responsables de este caso reciban la sanción que corresponden, sino también mayor seguridad en la zona para que un hecho de similares características no vuelva a repetir.