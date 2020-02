Osiptel multa a principales operadoras telefónicas con más de 4 millones de soles

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) confirmó una serie de multas que suman las 977,4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir S/4,11 millones, contra las cuatro principales operadoras móviles del país: Telefónica (Movistar), Claro, Bitel y Entel.

En el caso de Movistar, se le impuso una sanción de 516 mil soles por dar información inexacta respecto a sus tarifas. El organismo regulador advirtió que la información brindada por la compañía no estaba acorde con la publicación en el Sistema de Consulta de Tarifas.

En tanto, Entel deberá pagar cuatro multas en casi dos millones de soles, tras no haber realizado verificación de identidad y no pedir DNI para contratación de líneas móviles. En el caso de Bitel, se le impuso una multa de 989 mil soles tras no cumplir con valor objetivo de calidad. Mientras que Claro también brindó información inexacta durante el primer apagón teléfonico del 2016.