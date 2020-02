Imágenes demuestran que joven que denunció ataque homosexual golpeó a su presunto agresor

Un giro inesperado podría recaer en la denuncia de un joven homosexual quien dijo haber sido agredido brutalmente en manos de Juan Carlos Marchena Iparraguirre en Miraflores, al salir de una discoteca el pasado sábado.

Tras la difusión de las cámaras de seguridad del distrito, se puede observar que el verdadero agresor sería Luis Liu, tras atacar primero a Juan Carlos Marchena. Es por esta razón que este último decide dar la cara y relatar a 24 Horas, que solo actuó en defensa propia.

"Yo me dirigía en la vía expresa, en el camino me encuentro con estos dos tipos que en estado de ebriedad, me empiezan a acosar sexualmente y viene otro chico a increparme con la intención de agredirme", indicó.

Pero Luis Liu no actuó solo, su amigo Roberto Silva también atacó al joven de 24 años. Tal como registran las imágenes, Liu no tenía ninguna agresión ni hendidura en su rostro cuando se enfrenta al taxi que aborda a Marchena y con violencia intenta abrir la puerta.

"Han abierto las puertas y e han epezado a dar cualquier tipo de golpes en la cabeza, cuello, cara", indica Marchea, quien asegura que toará acciones legales luego de que su imagen sea perjudicada, incluso ha sido despedido de su trabajo.