Los Olivos: clientes de gimnasio disminuyeron tras asalto

El accionar de la delincuencia no se detiene en la capital, pues el último jueves 13 de febrero un gimnasio ubicado en el distrito de Los Olivos, fue asaltado por un grupo de tres sujetos encapuchados y armados.

Tras este nuevo caso de inseguridad ciudadana, la dueña del establecimiento se encuentra preocupada ante las pérdidas económicas, pues manifiesta que desde aquel día el número de clientes disminuyó de 100 a solo tres.

“Este negocio representa todo mi esfuerzo, mi tiempo, dedicación desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. He invertido como 100 mil soles. Esta jaula me cuesta como 20 mil soles, el piso como 5000, es grass sintético, pesas rusas, las pelotas, hay una inversión fuerte acá. Es como hubieran matado a mi hijo”, expresó.

Por tal motivo y para tranquilidad de sus clientes, decidió colocar un sistema de seguridad con el que espera su retorno y se sienta más seguros durante sus entrenamientos.

“Yo en realidad cuando viene una desgracia no me paro. A mí me inyecta más, yo no me paro. Voy a seguir hasta sacar más sedes, no me voy a quebrar, voy a continuar”, sostuvo.