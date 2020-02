Chorrillos: “¡Ni una carrera tienes!”, madre arma escándalo para impedir que su hijo de 18 años se case

En Chorrillos, una madre armó tremendo escándalo para impedir que su hijo de 18 años se case a una temprana edad. Como registraron las imágenes, la señora se dirigía a su hijo con improperios para intentar convencerlo en no tomar aún esa decisión.

"No me conoces realmente quién soy, recién has cumplido los 18 años, no saben la enfermedad que tengo y lo que me estás causando", vociferaba continuamente. "Se han escapado, ni una carrera tienes para poder solventar la vida de tu pareja, has dejado tus estudios", le decía a su hijo quien en todo momento tenía agachada la cabeza.

Por otro lado, dijo que su hijo no había ni siquiera pedido autorización a sus padres y que no tenía el permiso.