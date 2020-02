Mujer con siete meses de embarazo denunció que su pareja ha desaparecido

Una joven de siete meses de embarazo afronta uno de los momentos más difíciles de su vida: su pareja desapareció desde el último domingo. El hombre identificado como John Williams Vázquez Bases de 25 años salió de su casa a su centro de labores en Huachipa, luego de eso indicó que saldría con sus amigos a un bar ubicado en el Jirón Gritos de Huaura, en La Perla.

"Indagando conseguí un número de uno de los chicos que según él estaba en ese lugar con mi esposo y me dijo que estuvo ahí hasta la media noche, pero salió ebrio porque tuvo una pelea con uno de sus primos", narró la pareja de Vásquez.

Esta mujer fue hasta la comisaría del distrito para poner la denuncia, los oficiales fueron hasta la taberna clandestina pero no habrían puesto interés en el caso. "En ese momento observo sangre en el piso de la vereda y le comenté al policía y él me dice que no tiene nada que ver con ese asunto"

La madre de Williams Vázquez Bases recibió una llamada muy extraña el día de la desaparición de su hijo. "La última llamada que recibí fue de domingo para el lunes a eso de la 1:45 de la mañana me llamó mi hijo. Me dijo: mamá estoy con unos hombres desconocidos que me están apuntando"

Esta familia le hace un llamado a las autoridades para que cumplan su labor e inicien la búsqueda de su ser querido.