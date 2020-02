Menor asesinado por delincuentes soñaba con ser futbolista

La inseguridad ciudadana que afecta a gran parte de la ciudad de Lima, cobró una nueva víctima mortal en San Juan de Miraflores. Se trata de Bryan, un joven de 14 años, quien soñaba con ingresar a Alianza Lima y defender la camiseta en la Selección Nacional.

El último jueves en horas de la noche, tanto él como su hermano mayor fueron sorprendidos por unos sujetos armados, tras regresar a su vivienda de comprar hamburguesas.

Sin embargo, Elías Cayche, hermano del agraviado, le dijo que huya para salvarse, pero sería alcanzado por dos balas. Aunque fue llevado con vida al hospital María Auxiliadora, no soportó sus heridas y falleció.

“Cuando llegué al hospital con moto, él estaba con vida. Me dijo: ‘¡Sálvame!¡Sálvame! No me dejes solo por favor’. Yo estaba bañado de su sangre”, narró.