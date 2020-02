Magdalena: habla empresario que salvó de morir tras feroz balacera al ingresar a su casa

Cuando se disponía a ingresar a su vivienda en el jirón Tarapacá ubicada en Magdalena, un empresario de vinos, quien pidió proteger su identidad, se convirtió en el blanco perfecto de dos criminales que a bordo de una moto lineal, dispararon nueve veces contra él.

Por suerte ninguna de las balas impactó contra el hombre, quien salvó de morir tras ponerse a buen recaudo detrás de su auto. Según su testimonio, al salir de su vehículo vio con actitud sospechosa a los dos facinerosos, quienes habían merodeado la zona ida y vuelta.

"Ahí me causó sorpresa, es donde veo una actitud agresiva. Rápidamente escuché que empezaron a disparar. Me agaché me protegí con el carro", contó tras afirmar que no pudo reconocer sus rostros.