Colombiana reaparecida: "me quedé dormida en el bus y cuando desperté no sabía dónde estaba"

Liliana Patricia Lozano Sarabia (30) es la ciudadana colombiana que hace tres días fue reportada como desaparecida al salir de su trabajo en una discoteca ubicada en Miraflores. Este miércoles reapareció y contó a 24 horas que subió a un bus, donde lamentablemente se quedó dormida. Al despertarse, se dio cuenta que "era un lugar desconocido".

"Salgo del trabajo, no acostumbro a andar sola; estoy despistada con las direcciones, tomo un bus y muy confiada me duermo, cuando despierto no sabía dónde estaba. Es ahí que me doy cuenta que estaba perdida", relató a Panamericana.

Según su testimonio, el chofer le dijo que "estaba en un lugar muy peligroso". "Me dijeron que era Callao. Me recomendaron ir al aeropuerto Jorge Chávez. Fui ahí estuve todo el tiempo, pero me dijeron que no podían ayudarme si es que no tenía una dirección", manifestó.

Finalmente, dijo que recordó el número de su novio, tras continuos intentos fallidos.