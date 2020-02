Lince: minimarket asaltado más de 100 veces en 2019 registró este año 15 robos más

Mortificado. Un bodeguero se ha visto obligado a dormir junto con su arma de fuego, luego de haber sufrido 100 veces el robo de su negocio solo el 2019 en la avenida Bernaldo Alcedo ubicado en el distrito de Lince. Lejos de contar mayor protección, el trabajador volvió a registrar este año 15 asaltos más.

"Estoy cansado, prácticamente me roban todos los días. Me ha tocado actuar, he llevado a 30 delincuentes hasta la comisaría y muchas veces he tenido que desistir con la denuncia porque pierdo tiempo. El problema es que nosotros lo llevamos allá pero el tema es más complejo porque los sueltan", expresó indignado el afectado.

Indicó que a pesar que los delincuentes saben de la presencia de cámaras "no les importa". Solamente ayer, que llevaron a la comisaría a un delincuente, vimos en el parte policial que tenía el historial de siete denuncias por el mismo delito", contó a Panamericana.