Joven colombiana fue reportada como desaparecida en Lima

Una mujer de nacionalidad colombiana identificada como Liliana Patricia Lozano Sarabia (30 años), fue reportada como desaparecida por su pareja Larry Guzmán Chávez, en la ciudad de Lima.

Según detalló el novio de la desaparecida, ella presentaba dos meses y medio de gestación y además habría planificado esta situación.

“Parece que ya había decidido irse y yo no lo había interpretado. Yo me acerco a ella y me dice: ‘Te deseo un feliz cumpleaños y que la pases lindo con tu mamita, que Dios te bendiga’. Y está en la grabación de la discoteca que la pueden revisar porque la cámara nos graba a nosotros directamente ahí, no tengo porqué mentir”, expresó.

La última vez que ambos se vieron fue el pasado 9 de febrero en los exteriores de la discoteca Lyra, ubicada en Miraflores, lugar donde presuntamente trabajaba la mujer.