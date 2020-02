Madre de Yuri Hernández: “No entiendo por qué la deportaron, no la dejaron defenderse"

La madre de la modelo colombiana, María David, exchica reality estuvo en los estudios de 24 Horas Mediodía para pedir explicaciones por la deportación de su hija.

María David manifestó que su hija tenía todos sus papeles en regla, por lo que no entiende porqué se tomó la decisión de deportarla del país. Además, dijo que ella es un sustento para los cuatro niños que tiene bajo su cuidado. “No entiendo por qué la deportaron, no la dejaron defenderse (…) Me dieron 20 minutos para llevarle los documentos donde ella estaba. Llamaba a los abogados y preguntaba ¿por qué, si ella tiene todo al día?”, relató la madre de la modelo.

Añadió que tampoco le dejaron verla, sino que tuvo que colarse para subir hasta el piso donde ella estaba y poder despedirse. Relató que estuvo desesperada ese día, pues la iban a deportar sin dinero, sin ropa y sin nada. Cuando se la llevaron, recién tuvo noticias de su hija cuando Yuri la llamó a la una de la mañana informándole que estaba en la frontera con Ecuador.

Yuri Hernández, desde Medellín, Colombia, dijo que ella tenía un acta de libertad que dice que la Fiscalía Provincial Penal dispone su inmediata libertad, pero igual la policía de Migraciones decidió deportarla.

La fiesta en la que estuvo la modelo y promotora de eventos fue intervenida por la PNP, pues la mayoría de los asistentes tenía antecedentes policiales por robo, secuestro y sicariato, razón por la que fueron deportados.