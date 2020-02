San Isidro: mujeres denuncian que técnico de Claro intentó grabarlas sin su consentimiento

Mujeres indignadas denunciaron que un trabajador de la empresa de telefonía Claro las habría estado grabando sin su consentimiento cuando esperaban en las instalaciones de la tienda ubicada en la Av. Las Begonias en el distrito de San Isidro.

El técnico, identificado como Arom George Bolívar Balarezo habría salido de su puesto para grabar y/o fotografiar a una señorita y a una mujer que estaba junto a sus dos menores niñas de cinco y diez años.

Pese al aviso de las dos víctimas, indicaron que el personal de Claro no quiso ayudarlas, por lo que procedieron a denunciarlo en la comisaría. No obstante, una abogada de oficio les manifestó que al no encontrar pruebas en el celular del presunto agresor, no había delito por lo que archivarían el caso.

Un equipo de 24 Horas acudió a las instalaciones pero el personal no quiso atenderlos, asimismo, una vocera de Claro había comentado que conversaría con Panamericana pero finalmente desistió de hacerlo.