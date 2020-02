Rímac: mujer sobrevive tras recibir disparo en la cabeza

Una mujer identificada como Hyllary Nea Díaz Ramírez sobrevivió tras recibir un disparo en la cabeza la noche del último miércoles, al interior de un negocio de hamburguesas, ubicado a la altura de la primera cuadra de la Alameda de los Bobos, en el Rímac.

La víctima fue llevada hasta el hospital de Arzobispo Loayza, donde le diagnosticaron traumatismo encéfalo craneano por disparo de arma de fuego. Ella permanece internada bajo estricta supervisión médica.

Según narró un testigo, este hecho no respondería a un robo, pues la persona que le disparó no le sustrajo nada. Sin embargo, el caso se encuentra bajo investigación.