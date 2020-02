Surco: el testimonio del hombre que fue asaltado en la cochera de su edificio

El hombre que sufrió un asalto en la cochera de su edificio ubicado en Surco, habló con un equipo de 24 Horas e indicó que, probablemente, los delincuentes estuvieron siguiéndole los pasos para robarle su costoso reloj marca 'Rolex'.

''Vinieron de frente a pedir el reloj. No me pidió la billetera, no me pidió el celular, me pidió el reloj'', sostuvo.

Asimismo, señaló que el delincuente huyó a bordo de una motocicleta. ''Salí por la puerta principal y había una motocicleta esperándolo, se subió y se fue'', expresó.

Los vecinos aseguraron que la delincuencia en el distrito ha aumentado considerablemente. ''Todo el tiempo hay delincuencia'', dijo un vecino de la zona.

Las cámaras de seguridad externas serán claves para identificar al sujeto que perpetró el delito.